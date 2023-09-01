МЗС відреагувало на рішення запросити рф і білорусь на банкет з нагоди вручення Нобелівських премій

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Він нагадав, що Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів росії та білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. "Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять", - зазначив Ніколенко у Facebook.

"Доводити цінності гуманізму до росії та білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату. Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - вказав речник МЗС.

"Як за таких умов сприймуть в кремлі рішення фундації повернутися до business as usual? Лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами", - зауважив Ніколенко.

Він вказав, що торік Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України. "І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції росії та білорусі", - наголосив він.

Нагадаємо

росію і білорусь запросили на банкет з нагоди вручення Нобелівських премій.