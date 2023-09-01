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МИД отреагировал на решение пригласить рф и беларусь на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

МИД отреагировал на решение пригласить рф и беларусь на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

Киев • УНН

 • 1055045 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение пригласить россию и беларусь на банкет по случаю вручения Нобелевских премий. В комментарии спикер МИД Украины Олег Николенко в пятницу отметил, что воводить ценности гуманизма до россии и беларуси – сизифов труд, пишет УНН.

Детали

Он напомнил, что Фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов россии и беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. "Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят", - написал Николенко в Facebook.

"Доводить ценности гуманизма до россии и белоруссии – сизифов труд. Усилия, которые не приведут к результату. Вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", - указал представитель МИД.

"Как при таких условиях воспримут в кремле решение фонда вернуться к business as usual? Только усилением чувства безнаказанности и новыми преступлениями", - отметил Николенко.

Он указал, что в прошлом году Фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов в качестве ответа на российскую агрессию против Украины. "И пока она продолжается, пока миллионы украинцев страдают от неспровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции россии и беларуси", - подчеркнул он.

Напомним

россию и беларусь пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий.

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