Прем'єр-міністр Швеції привітав рішення не запрошувати росіян церемонію вручення Нобелівських премій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон привітав рішення Нобелівського фонду про відмову від запрошення послів росії, белорусі та Ірану на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій, який має відбутися незабаром у Стокгольмі. Про це він написав у Х (колишній Twitter), пише УНН.
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"Я вітаю нове рішення правління Нобелівського фонду щодо церемонії вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Численні і сильні реакції показують, що вся Швеція однозначно стоїть на боці України проти жахливої загарбницької війни росії", - наголосив прем'єр-міністр Швеції.
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Як відомо, Нобелівський фонд був змушений відкликати рішення про запрошення послів росії, білорусі та Ірану на церемонію вручення премії в Стокгольмі, оскільки це викликало обурення у Швеції.
МЗС України окремо подякував всім, хто вимагав недопущення дипломатів цих країн до церемонії, а також назвав рішення про скасування запрошення "перемогою гуманізму". Крім того, речник МЗС Олег Ніколенко висловив побажання стосовно того, що "аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло"
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