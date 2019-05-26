Премьер-министр прокомментировал решение Международного трибунала касательно моряков

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 23816 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45750 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63658 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78619 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120409 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110981 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137308 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144561 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130095 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Премьер-министр прокомментировал решение Международного трибунала касательно моряков

Премьер-министр прокомментировал решение Международного трибунала касательно моряков

Киев  •  УНН

 • 20671 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Решение Международного трибунала касательно немедленного освобождения украинских моряков и украинских кораблей из российского плена — это доказательство того, что правда на стороне Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

“Украинские моряки и украинские корабли, захваченные в Азовском море, должны вернуться домой. Это решение Международного Гамбургского трибунала, и за это решение мы боролись — когда наши моряки попали в плен. Их жизнь, свобода и здоровье — высшая ценность. Но сегодняшнее решение — это также и правовая оценка действий агрессора. Правда на нашей стороне. Агрессор должен это понять и, в конце концов, понести заслуженное наказание. Надеюсь, что наши ребята как можно быстрее вернутся домой”, — сказал Владимир Гройсман.

Напоминаем, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. 

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