Прем'єр-міністр прокоментував рішення Міжнародного трибуналу щодо моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Рішення Міжнародного трибуналу щодо негайного звільнення українських моряків і українських кораблів з російського полону — це доказ того, що правда на боці України. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, зазначає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.
“Українські моряки і українські кораблі, захоплені в Азовському морі, мають повернутися додому. Це рішення Міжнародного Гамбурзького трибуналу, і за це рішення ми боролися — коли наші моряки потрапили в полон. Їх життя, свобода і здоров’я — найвища цінність. Але сьогоднішнє рішення — це також і правова оцінка дій агресора. Правда на нашому боці. Агресор має це зрозуміти та, врешті-решт, понести заслужене покарання. Сподіваюсь, що наші хлопці якнайшвидше повернуться додому”, — сказав Володимир Гройсман.
Нагадуємо, Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.