Премьер-министр Польши анонсировал очередные изменения в правительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых изменениях в правительстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
Джоанна Копчинська заменит Рафала Бохенко в должности представителя правительства, Марек Суска станет новым управляющим политического кабинета премьера, а управлять канцелярией президента совета министров назначили Михала Дворчика - в прошлом заместителя министра обороны.
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Об этом пишет на своей сторонке в твиттере канцелярия премьер-министра.
Ранее сообщалось, что президент Польши Дуда назначил новым премьер-министром страны Матеуша Моравецкий.