Прем’єр-міністр Польщі анонсував чергові зміни в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про нові зміни в уряді. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24 .
Джоанна Копчінська замінить Рафала Бохенко на посаді речника уряду, Марек Сускі стане новим керуючим політичного кабінету прем’єра, а управляти канцелярією президента ради міністрів назначили Міхала Дворчика – минулого заступника міністра оборони.
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Про це пише на своїй сторонці у твіттері канцелярія прем’єр-міністра.
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда призначив новим прем'єр-міністром країни Матеуша Моравецького.