Премьер-министр Новой Зеландии Ардерн заявила, что Китай стал "напористее"

В этом году Китай сделал несколько смелых геополитических шагов в Тихом океане, сначала подписав пакт о безопасности с Соломоновыми островами, а затем безуспешно пытаясь заставить 10 тихоокеанских стран подписать охватывающее все широкомасштабное соглашение от безопасности до рыболовства.

Эти шаги глубоко обеспокоили некоторые тихоокеанские страны и западные демократии, включая Соединенные Штаты.

Детали

В интервью Associated Press Ардерн сказала, что Китай изменился за последние годы за Си Цзиньпина.

"Я думаю, что если я отойду в сторону и посмотрю на регион в целом и некоторые изменения, которые мы наблюдаем в нашем регионе, вы увидите более напористый Китай", - сказал Ардерн.

"И для этого будет целый ряд причин. Их интеграция в региональную экономику, рост Китая, рост его среднего класса, целый комплекс причин", - сказала она.

На вопрос, рекомендовала ли она фермерам и другим экспортерам найти рынки сбыта за пределами Китая, который покупает более четверти экспорта Новой Зеландии, Ардерн ответила, что это вопрос устойчивости.

В следующем году Ардерн планирует принять участие во всеобщих выборах, она будет баллотироваться на третий срок. Два года назад она одержала убедительную победу, а сейчас отстает от своих консервативных соперников в опросах общественного мнения.