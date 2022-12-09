Прем'єр-міністр Нової Зеландії Ардерн заявила, що Китай став "напористішим"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, розмірковуючи про п'ять років свого перебування на посаді лідера Нової Зеландії, сказала, що за цей час Китай, безперечно, став більш наполегливим у регіоні. Про це пише УНН посилаючись на АР.
Цього року Китай зробив кілька сміливих геополітичних кроків у Тихому океані, спочатку підписавши пакт про безпеку із Соломоновими островами, а потім безуспішно намагаючись змусити 10 тихоокеанських країн підписати широкомасштабну угоду, яка охоплює все, від безпеки до рибальства.
Ці кроки глибоко стурбували деякі тихоокеанські країни та західні демократії, включаючи Сполучені Штати.
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В інтерв'ю Associated Press Ардерн сказала, що Китай змінився за останні роки за Сі Цзіньпіна.
"Я думаю, що якщо я відійду вбік і подивлюся на регіон загалом і на деякі зміни, які ми спостерігаємо в нашому регіоні, ви побачите напористіший Китай", - сказав Ардерн.
"І для цього буде ціла низка причин. Їхня інтеграція в регіональну економіку, зростання Китаю, зростання його середнього класу, цілий комплекс причин", - сказала вона.
На питання, чи рекомендувала вона фермерам та іншим експортерам знайти ринки збуту за межами Китаю, який купує понад чверть експорту Нової Зеландії, Ардерн відповіла, що це питання стійкості.
Наступного року Ардерн планує взяти участь в загальних виборах, вона балотуватиметься на третій термін. Два роки тому вона здобула переконливу перемогу, а зараз відстає від своїх консервативних суперників у опитуваннях громадської думки.