Премьер-министр Италии Драги ушел в отставку после распада коалиции: что будет дальше

Детали

На этой неделе политические источники сообщили, что президент, скорее всего, распустит парламент и назначит досрочные выборы в октябре.

Итальянская коалиция распалась в среду, когда три основных партнера Драги проигнорировали вотум доверия, который он созвал, чтобы попытаться положить конец разногласиям и восстановить союз.

Политический кризис перечеркнул месяцы стабильности в Италии, в течение которых Драги помогал формировать жесткую реакцию Европы на вторжение россии в Украину и укреплял положение страны на финансовых рынках.

Рейтинги итальянских партий говорят, что следующим премьер-министром может стать представитель правых партий, пишет Reuters.

К досрочным выборам уже призвала Джорджа Мелони, глава партии правого толка "Братья Италии". При этом она сослалась на результаты опросов, по которым движение поддерживают 23,8% избирателей. По мнению экспертов, у Мелони есть все шансы стать первой женщиной премьер-министром в истории страны, но при поддержке партнеров в будущей коалиции.

В отличие от партий "Вперед, Италия" и "Лиги", "Братья Италии" не входят в нынешнюю правящую коалицию, но именно эти две правые партии могут выступить их партнерами в будущем правительстве.