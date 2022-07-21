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Премьер-министр Италии Драги ушел в отставку после распада коалиции: что будет дальше

Премьер-министр Италии Драги ушел в отставку после распада коалиции: что будет дальше

Киев • УНН

 • 95777 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелла в четверг после того, как его правительство единства развалилось. УНН анализирует возможное развитие событий дальше.

Детали

На этой неделе политические источники сообщили, что президент, скорее всего, распустит парламент и назначит досрочные выборы в октябре.

Итальянская коалиция распалась в среду, когда три основных партнера Драги проигнорировали вотум доверия, который он созвал, чтобы попытаться положить конец разногласиям и восстановить союз.

Политический кризис перечеркнул месяцы стабильности в Италии, в течение которых Драги помогал формировать жесткую реакцию Европы на вторжение россии в Украину и укреплял положение страны на финансовых рынках.

Рейтинги итальянских партий говорят, что следующим премьер-министром может стать представитель правых партий, пишет Reuters.

К досрочным выборам уже призвала Джорджа Мелони, глава партии правого толка "Братья Италии". При этом она сослалась на результаты опросов, по которым движение поддерживают 23,8% избирателей. По мнению экспертов, у Мелони есть все шансы стать первой женщиной премьер-министром в истории страны, но при поддержке партнеров в будущей коалиции.

В отличие от партий "Вперед, Италия" и "Лиги", "Братья Италии" не входят в нынешнюю правящую коалицию, но именно эти две правые партии могут выступить их партнерами в будущем правительстве.

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