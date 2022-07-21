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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Прем'єр-міністр Італії Драгі пішов у відставку після розпаду коаліції: що буде далі

Прем'єр-міністр Італії Драгі пішов у відставку після розпаду коаліції: що буде далі

Київ • УНН

 • 95780 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подав заяву про відставку президенту Серджо Маттарелла в четвер після того, як його уряд єдності розвалився. УНН аналізує можливий розвиток подій далі.

Деталі

Цього тижня політичні джерела повідомили, що президент швидше за все розпустить парламент і призначить дострокові вибори в жовтні.

Італійська коаліція розпалася в середу, коли троє основних партнерів Драгі проігнорували вотум довіри, який він скликав, щоб спробувати покласти край розбіжностям та відновити союз.

Політична криза перекреслила місяці стабільності в Італії, протягом яких Драгі допомагав формувати жорстку реакцію Європи на вторгнення росії в Україну та зміцнював становище країни на фінансових ринках.

Рейтинги італійських партій свідчать, що наступним прем'єр-міністром може стати представник правих партій, пише Reuters.

До дострокових виборів уже закликала Джорджа Мелоні, голова партії правого спрямування "Брати Італії". При цьому вона послалася на результати опитувань, за якими рух підтримують 23,8% виборців. На думку фахівців, у Мелоні є всі шанси стати першою жінкою прем'єр-міністром в історії країни, але за підтримки партнерів в майбутній коаліції.

На відміну від партій "Вперед, Італія" та "Ліги", "Брати Італії" не входять до нинішньої правлячої коаліції, але саме ці дві праві партії можуть виступити їхніми партнерами у майбутньому уряді.

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