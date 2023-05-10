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Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала на развод

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала на развод

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая собирается покинуть свой пост после поражения на всеобщих выборах, объявила, что они с мужем подали на развод, передает УНН.

Цитата

«Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни», - написала Марин в Instagram.

Она добавила, что «по-прежнему является лучшей подругой» со своим партнером Маркусом Райкконеном, который поделился объявлением в своем профиле в Instagram.

У пары есть пятилетняя дочь, и Марин сказала, что «мы продолжим проводить время вместе как семья».

Что предшествовало

Правительство Марин официально ушло в отставку, но продолжит работу на временной основе до формирования и назначения нового правительства.

37-летняя Марин была самым молодым избранным главой правительства в мире в 2019 году, возглавив левоцентристскую коалицию с пятью женщинами-партийными лидерами, четыре из которых моложе 35 лет.

Ее популярность достигла своего пика во время пандемии Covid-19, что создало ей репутацию непоколебимого кризисного лидера. Но вскоре она оказалась в заголовках газет, касающихся ее личной жизни и вечеринок.

В августе 2022 года просочившиеся в социальные сети видеоролики, на которых Марин веселится с группой финских знаменитостей, попали в новости по всему миру, что побудило ее пройти тест на наркотики, чтобы снять подозрения в правонарушении.

Пока одни отстаивали ее право на личную жизнь, другим скандалы не подходили для ее должности и свидетельствовали о ее неопытности.

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