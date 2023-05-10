Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала на розлучення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка збирається залишити свою посаду після поразки на загальних виборах, оголосила, що вони з чоловіком подали на розлучення, передає УНН.
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«Ми разом подали на розлучення. Ми вдячні за 19 років спільного життя», - написала Марін в Instagram.
Вона додала, що «як і раніше, є найкращою подругою» зі своїм партнером Маркусом Райкконеном, який поділився оголошенням у своєму профілі в Instagram.
У пари є п'ятирічна дочка, і Марін сказала, що «ми продовжимо проводити час разом як сім'я».
Що передувало
Уряд Марін офіційно пішов у відставку, але продовжить роботу на тимчасовій основі до формування та призначення нового уряду.
37-річна Марін була наймолодшим обраним головою уряду у світі у 2019 році, очоливши лівоцентристську коаліцію з п'ятьма жінками-партійними лідерами, чотири з яких молодші за 35 років.
Її популярність досягла свого піка під час пандемії Covid-19, що створило їй репутацію непохитного кризового лідера. Але незабаром вона опинилася в заголовках газет, що стосувались її особистого життя та вечірок.
У серпні 2022 року відеоролики, що просочилися в соціальні мережі, на яких Марін веселиться з групою фінських знаменитостей, потрапили в новини по всьому світу, що спонукало її пройти тест на наркотики, щоб зняти підозри в правопорушенні.
Поки одні відстоювали її право на особисте життя, іншим скандали не підходили для її посади та свідчили про її недосвідченість.