Премьер Канады обсудил с избранным президентом Мексики будущее NAFTA

“Премьер-министр Джастин Трюдо поговорил сегодня (2 июля) с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и поздравил его с избранием на пост следующего президента Мексики, — говорится в сообщении. — Премьер отметил прочную дружбу и динамичное сотрудничество между Канадой и Мексикой, которые основаны на общих ценностях”. Трюдо и Лопес Обрадор также обсудили торгово-экономические отношения двух стран и “выразили общее мнение о необходимости обновления Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли в целях улучшения (жизни) народов двух стран”.

ЛЛопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил “Вместе сотворим историю”, выиграл президентские выборы в Мексике. Согласно предварительным подсчетам Национального избирательного института, он одержал уверенную победу, опередив ближайшего преследователя более чем на 20% голосов.

Как сообщал УНН, Трамп обсудил с избранным президентом Мексики борьбу с нелегальной миграцией.