Премьер Канады обсудил с избранным президентом Мексики будущее NAFTA

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 82908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111905 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132848 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139742 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176361 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155295 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142535 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130601 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186944 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Премьер Канады обсудил с избранным президентом Мексики будущее NAFTA

Премьер Канады обсудил с избранным президентом Мексики будущее NAFTA

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики и обсудил с ним двусторонние отношения, в том числе и будущее Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в понедельник сообщила канцелярия главы канадского правительства, отметив, что лидеры двух государств провели телефонный разговор, информирует УНН.

“Премьер-министр Джастин Трюдо поговорил сегодня (2 июля) с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и поздравил его с избранием на пост следующего президента Мексики, — говорится в сообщении. — Премьер отметил прочную дружбу и динамичное сотрудничество между Канадой и Мексикой, которые основаны на общих ценностях”. Трюдо и Лопес Обрадор также обсудили торгово-экономические отношения двух стран и “выразили общее мнение о необходимости обновления Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли в целях улучшения (жизни) народов двух стран”.

ЛЛопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил “Вместе сотворим историю”, выиграл президентские выборы в Мексике. Согласно предварительным подсчетам Национального избирательного института, он одержал уверенную победу, опередив ближайшего преследователя более чем на 20% голосов.

Как сообщал УНН, Трамп обсудил с избранным президентом Мексики борьбу с нелегальной миграцией.

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