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Прем'єр Канади обговорив з обраним президентом Мексики майбутнє NAFTA

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Андреса Мануеля Лопеса Обрадора з обранням на пост президента Мексики і обговорив з ним двосторонні відносини, в тому числі і майбутнє Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Про це в понеділок повідомила канцелярія глави канадського уряду, зазначивши, що лідери двох держав провели телефонну розмову, інформує УНН.

“Прем’єр-міністр Джастін Трюдо поговорив сьогодні (2 липня) з Андресом Мануелем Лопесом Обрадором і привітав його з обранням на пост наступного президента Мексики, — йдеться в повідомленні. — Прем’єр зазначив міцну дружбу і динамічне співробітництво між Канадою і Мексикою, які засновані на загальних цінностях ”. Трюдо і Лопес Обрадор також обговорили торгово-економічні відносини двох країн і “висловили спільну думку щодо необхідності поновлення Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі з метою поліпшення (життя) народів двох країн”.

Лопес Обрадор, кандидат від коаліції лівих сил “Разом зробимо історію”, виграв президентські вибори в Мексиці. Згідно з попередніми підрахунками Національного виборчого інституту, він здобув впевнену перемогу, випередивши найближчого переслідувача більше ніж на 20% голосів.

Як повідомляв УНН, Трамп обговорив з обраним президентом Мексики боротьбу з нелегальною міграцією.

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