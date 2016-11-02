Премьер Ирака: Турецкие войска будут рассматриваться как враг
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде заявил, что, если турецкие силы войдут на территорию Ирака для того, чтобы принять участие в операции по освобождению Мосула, они будут рассматриваться иракской армией "как враг", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Решение Турции об отправке танков и артиллерии к границе с Ираком было" легкомысленным шагом ". Запрет на любую интервенцию Турцией все еще остается в силе ", - заявил премьер страны.
Как сообщал УНН, вооруженные силы Турции взимают танки и бронетехнику к границе с Ираком .