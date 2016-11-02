Прем'єр Іраку: турецькі війська розглядатимуться як ворог
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що, якщо турецькі сили увійдуть на територію Іраку для того, щоб взяти участь в операції зі звільнення Мосула, вони розглядатимуться іракською армією “як ворог”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Рішення Туреччини про відправлення танків та артилерії до кордону з Іраком було „легковажним кроком“. Заборона на будь-яку інтервенцію Туреччиною все ще залишається в силі”, — заявив прем’єр країни.
Як повідомляв УНН, збройні сили Туреччини стягують танки та бронетехніку до кордону з Іраком.