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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26761 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 56183 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71912 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 141831 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 204492 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 192280 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 212560 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 197203 перегляди

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Прем'єр Іраку: турецькі війська розглядатимуться як ворог

Прем'єр Іраку: турецькі війська розглядатимуться як ворог

Київ • УНН

 • 9157 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що, якщо турецькі сили увійдуть на територію Іраку для того, щоб взяти участь в операції зі звільнення Мосула, вони розглядатимуться іракською армією “як ворог”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Рішення Туреччини про відправлення танків та артилерії до кордону з Іраком було „легковажним кроком“. Заборона на будь-яку інтервенцію Туреччиною все ще залишається в силі”, — заявив прем’єр країни.

Як повідомляв УНН, збройні сили Туреччини стягують танки та бронетехніку до кордону з Іраком.

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