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Премьер Грузии: мы не станем разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили

Киев • УНН

 • 17924 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине, однако разработает тактику защиты от его авантюр. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр страны Георгий Гахария, отмечает УНН со ссылкой на грузинский “Первый канал”.

Премьер Грузии: мы не станем разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили

“Мы отзовем посла из Украины для консультаций, но это не значит, что мы поставим под сомнение дипломатические отношения или стратегическое партнерство”, — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ в Украине.

Премьер-министр Грузии отметил, что стратегическое партнерство с Украиной не будет поставлено под сомнение “из-за отдельных безответственных политиков”.

Гахария сказал, что был лично вовлечен в процесс нормализации отношений с Украиной после отставки Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области. По его словам, Грузия никогда не скрывала от Украины свое отношение к Саакашвили.

“Сейчас мы отзываем посла для того, чтобы эти политические авантюристы не смогли помешать отношениям с нашим братским и стратегическим партнером и поставить под угрозу эти отношения. Для нас это самое главное. После этого назначения также должно быть сказано о гарантиях невмешательства во внутренние дела других стран в дальнейшем, кто бы то ни был, и мне очень интересно и я буду следить за этим, как удастся сейчас удержать Михаила Саакашвили от вмешательства во внутренние дела Грузии”, — сказал Георгий Гахария.

Напомним, 7 мая Президент Украины Владимир Зеленский утвердил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Национального совета реформ. Этому предшествовали заявления нынешних властей Грузии, в том числе премьер-министра и президента, о неприемлемости назначения Саакашвили на любой высокий пост в Украине. 8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.

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