Грузія відкликає посла з Києва для консультацій через Саакашвілі

За його словами, Грузія не розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Україною або перегляду її стратегічного партнерства, але призначення особи, засудженої і розшукуваної судовою системою Грузії з боку стратегічного партнера, ставить питання, які потрібно обговорити.

"Призначення людини, засудженої і розшукуваної грузинською судовою системою, навіть викликало питання у стратегічного партнера, що спонукало його ухвалити рішення про виклик надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні пана Теймураза Шарашенідзе для консультацій в Тбілісі. Це крок, прийнятий в дипломатичній практиці, який в цьому випадку вказує на те, що у відносинах виникли певні проблеми, і необхідно проконсультуватися з послом для планування подальших кроків", - сказав Залкаліані.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету реформ в Україні.