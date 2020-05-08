Грузия отзывает посла из Киева для консультаций из-за Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Согласно решению правительства Грузии чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе будет вызван для консультаций в Тбилиси, после назначения бывшего президента страны Михеила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает УНН со ссылкой на Imedinews.
По его словам, Грузия не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной или пересмотра ее стратегического партнерства, но даже назначение лица, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии со стороны стратегического партнера, ставит вопросы, которые, среди прочего, нужно обсудить.
"Назначение человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, даже вызвало вопросы у стратегического партнера, что побудило его принять решение о вызове чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине г-на Теймураза Шарашенидзе для консультаций в Тбилиси. Это шаг, принятый в дипломатической практике, который в данном случае указывает на то, что в отношениях возникли определенные проблемы, и необходимо проконсультироваться с послом для планирования дальнейших шагов", - сказал Залкалиани.
Ранее стало известно, что Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ в Украине.