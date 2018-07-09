Премьер Греции назвал соглашение с Македонией о смене названия лучшим вариантом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония — наилучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет. Об этом заявил в понедельник вечером премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая на ежегодном общем собрании Ассоциации промышленников Северной Греции в Салониках, передает УНН.
“Благодаря этому соглашению, и не отклоняясь от нашей национальной (внешнеполитической) линии, сформированной в течение более чем двух десятилетий, мы ухватились за историческую возможность решить проблему, которая осложняла отношения между двумя странами на многих уровнях, — сказал глава правительства. — Те, кто хорошо знает позиции обеих сторон за столом переговоров в течение последних 25 лет, понимают, что данное соглашение идет в положительном направлении, оно лучшее, что оказалось в руках греческого правительства за эти 25 лет”.
“Я признаю и уважаю чувства граждан, особенно на севере Греции, по поводу названия БЮРМ, — сказал премьер-министр. — Но я не могу позволить, чтобы на этой чувствительности совершались умышленные фальсификации и жалкая политическая пропаганда в узких партийных интересах, которые в конечном счете подрывают (решение вопроса) национальный интерес”.
Как сообщал УНН, президент Македонии отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны.