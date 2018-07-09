Премьер Греции назвал соглашение с Македонией о смене названия лучшим вариантом

“Благодаря этому соглашению, и не отклоняясь от нашей национальной (внешнеполитической) линии, сформированной в течение более чем двух десятилетий, мы ухватились за историческую возможность решить проблему, которая осложняла отношения между двумя странами на многих уровнях, — сказал глава правительства. — Те, кто хорошо знает позиции обеих сторон за столом переговоров в течение последних 25 лет, понимают, что данное соглашение идет в положительном направлении, оно лучшее, что оказалось в руках греческого правительства за эти 25 лет”.

“Я признаю и уважаю чувства граждан, особенно на севере Греции, по поводу названия БЮРМ, — сказал премьер-министр. — Но я не могу позволить, чтобы на этой чувствительности совершались умышленные фальсификации и жалкая политическая пропаганда в узких партийных интересах, которые в конечном счете подрывают (решение вопроса) национальный интерес”.

Как сообщал УНН, президент Македонии отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны.