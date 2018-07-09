Прем'єр Греції назвав угоду з Македонією про зміну назви найкращим варіантом

“Завдяки цій угоді, і не відхиляючись від нашої національної (зовнішньополітичної) лінії, сформованої протягом більш ніж двох десятиліть, ми вхопилися за історичну можливість вирішити проблему, яка ускладнювала відносини між двома країнами на багатьох рівнях, — сказав глава уряду. — Ті, хто добре знає позиції обох сторін за столом переговорів протягом останніх 25 років, розуміють, що дана угода йде в позитивному напрямку, вона краще, що виявилося в руках грецького уряду за ці 25 років”.

“Я визнаю і поважаю почуття громадян, особливо на півночі Греції, з приводу назви КЮРМ, — сказав прем’єр-міністр. — Але я не можу дозволити, щоб на цій чутливості відбувалися навмисні фальсифікації і жалюгідна політична пропаганда в вузьких партійних інтересах, які в кінцевому рахунку підривають (вирішення питання) національний інтерес”.

Як повідомляв УНН, президент Македонії відмовився підписувати угоду з Грецією про перейменування країни.