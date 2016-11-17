Премьер Франции: Марин Ле Пен может стать президентом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс признал, что французский ультраправый политик Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы в следующем году, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Франция находится в опасности", - сказал он.
Мануэль Вальс - не первый французский политик, который выразил обеспокоенность тем, что ультраправые могут прийти к власти во Франции и Германии на фоне недовольства населения этих стран из-за мер экономии и иммиграционные проблемы.
Ранее лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что победа Д.Трамп в США увеличила ее собственные шансы стать президентом Франции.
По ее словам, Д.Трамп сделал возможным то, что раньше считалось невозможным.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля 2017 года.