Прем'єр Франції: Марін Ле Пен може стати президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс визнав, що французький ультраправий політик Марін Ле Пен може виграти президентські вибори наступного року, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Франція перебуває в небезпеці", - сказав він.
Мануель Вальс - не перший французький політик, який висловив занепокоєння тим, що ультраправі можуть прийти до влади у Франції та Німеччині на фоні невдоволення населення цих країн через заходи економії та імміграційні проблеми.
Раніше лідер французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що перемога Д.Трампа у США збільшила її власні шанси стати президентом Франції.
За її словами, Д.Трамп зробив можливим те, що раніше вважалося неможливим.
Перший тур президентських виборів у Франції запланований на 23 квітня 2017 року.