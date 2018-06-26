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Премьер Дании ожидает, что санкции против России будут продолжены

Премьер Дании ожидает, что санкции против России будут продолжены

Киев  •  УНН

 • 10212 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Европейский союз вероятно продлит санкции против России. Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает УНН.

"Мы хотим помочь Украине. Мы должны придерживаться дальше давление на Россию, мы являемся сторонниками того, чтобы продлить санкции. Когда мы встретимся на европейском саммите на этой неделе, мы будем об этом говорить. Я предполагаю, что будет согласие, чтобы это сделать", - заявил Расмуссен.

Напомним, председатель евросоюзной дипломатии Могерини заявила, что экономические санкции ЕС против России, введенные после аннексии Крыма, должны быть продолжены. Ограничения заканчиваются в конце июля. Зеленый свет для их продолжения должны дать европейские лидеры во время двухдневного саммита, который начнется в четверг в Брюсселе.

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