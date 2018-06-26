Премьер Дании ожидает, что санкции против России будут продолжены

"Мы хотим помочь Украине. Мы должны придерживаться дальше давление на Россию, мы являемся сторонниками того, чтобы продлить санкции. Когда мы встретимся на европейском саммите на этой неделе, мы будем об этом говорить. Я предполагаю, что будет согласие, чтобы это сделать", - заявил Расмуссен.



Напомним, председатель евросоюзной дипломатии Могерини заявила, что экономические санкции ЕС против России, введенные после аннексии Крыма, должны быть продолжены. Ограничения заканчиваются в конце июля. Зеленый свет для их продолжения должны дать европейские лидеры во время двухдневного саммита, который начнется в четверг в Брюсселе.