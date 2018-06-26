Прем'єр Данії очікує, що санкції проти Росії будуть продовжені

"Ми хочемо допомогти Україні. Ми повинні дотримуватися далі тиску на Росію, ми є прихильниками того, щоб продовжити санкції. Коли ми зустрінемося на європейському саміті цього тижня, ми будемо про це говорити. Я передбачаю, що буде згода, щоб це зробити", - заявив Расмуссен.



Нагадаємо, голова євросоюзної дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що економічні санкції ЄС проти Росії, введені після анексії Криму, повинні бути продовжені. Обмеження закінчуються наприкінці липня. Зелене світло для їх продовження мають дати європейські лідери під час дводенного саміту, який розпочнеться у четвер в Брюсселі.