Прем'єр Данії очікує, що санкції проти Росії будуть продовжені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Європейський союз імовірно продовжить санкції проти Росії. Про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен, передає УНН.
"Ми хочемо допомогти Україні. Ми повинні дотримуватися далі тиску на Росію, ми є прихильниками того, щоб продовжити санкції. Коли ми зустрінемося на європейському саміті цього тижня, ми будемо про це говорити. Я передбачаю, що буде згода, щоб це зробити", - заявив Расмуссен.
Нагадаємо, голова євросоюзної дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що економічні санкції ЄС проти Росії, введені після анексії Криму, повинні бути продовжені. Обмеження закінчуються наприкінці липня. Зелене світло для їх продовження мають дати європейські лідери під час дводенного саміту, який розпочнеться у четвер в Брюсселі.