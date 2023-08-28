Премьер-министр Чехии предупредил о угрозах со стороны внешней политики рф

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"Последствия российской агрессии разнообразны и в определенной степени они также влияют на нервозность, которую мы испытываем в нашей стране... Шансы на быстрое разрешение конфликта оказались небольшими и становятся все меньше" - сказал Фиала.

Детали

Премьер отметил, что для Чехии, кроме россии, угрозой является также Китай. Он предупредил, что необходима осторожность в отношении Пекина, который "следит за войной Кремля против Украины, чтобы использовать ее в собственных интересах".

Он также заявил, что война россии против Украины может привести к "патовой ситуации" и "замороженному конфликту". По его словам, важное значение имеет политическое сотрудничество со стратегическими союзниками, такими как НАТО и ЕС, а также продолжение военной и гражданской помощи Киеву, и планы послевоенной реконструкции Украины.

Отмечается, что в ближайшие три дня чешские послы, премьер-министр и министр иностранных дел обсудят вопросы безопасности, экономики и внешней политики, войну в Украине и темы ЕС.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе совершит визиты в Чехию, Францию и Испанию. Основными темами переговоров станут, в частности, привлечение компаний к первому Форуму оборонных индустрий, а также украинское вооружение, Формулы мира, вступление Украины в ЕС.