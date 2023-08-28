Прем'єр-міністр Чехії попередив про зазрози з боку зовнішньої політики рф
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час щорічної зустрічі з послами країни попередив про загрозу з боку російської імперіалістичної зовнішньої політики. Він також згадав про Китай, пише УНН з посиланням на Politico.
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"Наслідки російської агресії різноманітні і певною мірою вони також впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні... Шанси на швидке вирішення конфлікту виявилися невеликими й стають все меншими" - сказав Фіала.
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Прем'єр зауважив, що для Чехії, окрім росії, загрозою є також Китай. Він попередив, що необхідна обережність щодо Пекіна, який "стежить за війною кремля проти України, щоб використовувати її у власних інтересах".
Він також заявив, що війна росії проти України може призвести до "патової ситуації" та "замороженого конфлікту". Зайого словами, важливе значення має політична співпраця зі стратегічними союзниками, такими як НАТО та ЄС, а також продовження військової та цивільної допомоги Києву, і плани післявоєнної реконструкції України.
Зазначається, що у найближчі три дні чеські посли, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ обговорять питання безпеки, економіки та зовнішньої політики, війну в Україні та теми ЄС.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня здійснить візити до Чехії, Франції, та Іспанії. Основними темами переговорів стануть, зокрема, залучення компаній до першого Форуму оборонних індустрій, а також українське озброєння, Формули миру, вступ України до ЄС.