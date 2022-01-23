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Премьер Баварии заявил, что Россия "не враг Европы". В Украине ответили ему, что доходы не могут быть важнее мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Глава баварского правительства Маркус Зедер сделал ряд заявлений - и относительно вступления Украины в НАТО, и относительно санкций против РФ. Экономические ограничения, по его мнению, пагубно влияют на Европу, а РФ, скорее сложный партнер, а не враг. В МИД Украины ему напомнили, что газ и прибыли компаний не могут быть важнее мира и жизни людей. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Детали

По словам Николенко, на фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации безопасности в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера. Они наносят ущерб двусторонним отношениям и поднимает международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы.

Цитата

"... именно разрушение единства в сдерживании России - вот чего сейчас хотят в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы. Подыгрывать им в этом означает подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом.

Господин Зедер подчеркивает важность поставок российских энергоносителей в Германию, однако газ и прибыли компаний не могут быть важнее мира и жизни людей", - подчеркнул спикер МИД.

Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля в отношении Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации немецкого общества, добавил Николенко.

Добавим

В МИД Украины также призвали господина Зедера реалистично оценивать ситуацию безопасности в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России.

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Ранее

Премьер-министр федеральной земли Бавария в составе Германии Маркус Зедер уверен, что западные санкции против России пагубно влияют на Европу. Также он убежден, что политический кризис, который сформирован в повестке дня вступления Украины в НАТО, образовался преждевременно.

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