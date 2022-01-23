Премьер Баварии заявил, что Россия "не враг Европы". В Украине ответили ему, что доходы не могут быть важнее мира

КИЕВ. 23 января. УНН. Глава баварского правительства Маркус Зедер сделал ряд заявлений - и относительно вступления Украины в НАТО, и относительно санкций против РФ. Экономические ограничения, по его мнению, пагубно влияют на Европу, а РФ, скорее сложный партнер, а не враг. В МИД Украины ему напомнили, что газ и прибыли компаний не могут быть важнее мира и жизни людей. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.