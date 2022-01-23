Прем'єр Баварії заявив, що Росія "не ворог Європи". В Україні відповіли йому, що прибутки не можуть бути важливіші за мир

КИЇВ. 23 січня. УНН. Глава баварського уряду Маркус Зьодер зробив низку заяв - і щодо вступу України в НАТО, і щодо санкцій проти РФ. Економічні обмеження, на його думку, згубно впливають на Європу, а РФ, швидше складний партнер, а не ворог. У МЗС України йому нагадали, що газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей. Про це у коментарі УНН повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.