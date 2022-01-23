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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Прем'єр Баварії заявив, що Росія "не ворог Європи". В Україні відповіли йому, що прибутки не можуть бути важливіші за мир

Прем'єр Баварії заявив, що Росія "не ворог Європи". В Україні відповіли йому, що прибутки не можуть бути важливіші за мир

Київ • УНН

 • 31536 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Глава баварського уряду Маркус Зьодер зробив низку заяв - і щодо вступу України в НАТО, і щодо санкцій проти РФ. Економічні обмеження, на його думку, згубно впливають на Європу, а РФ, швидше складний партнер, а не ворог. У МЗС України йому нагадали, що газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей. Про це у коментарі УНН повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

Деталі

За словами Ніколенка, на тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації в Україні особливо розчаровують висловлювання глави баварського уряду і керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера. Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи.

Цитата

"... саме руйнування єдності у стримуванні Росії - ось чого зараз прагнуть в Москві, аби і надалі втілювати свої агресивні плани. Підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом.

Пан Зьодер наголошує на важливості постачання російських енергоносіїв до Німеччини, однак газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей", - наголосив спікер МЗС.

Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія - це «складний партнер, але не ворог Європи», то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства, додав Ніколенко.

Додамо

У МЗС України також закликали пана Зьодера реалістично оцінювати безпекову ситуацію в Європі, ефективність інструменту санкцій та деструктивні дії Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС розповіли про переговори з Німеччиною та Нідерландами щодо блокування зброї для України

Раніше

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварія у складі Німеччини Маркус Зьодер упевнений, що західні санкції проти Росії згубно впливають на Європу. Також він переконаний, що політична криза, яка сформована на порядку денному вступу України до НАТО, утворилася передчасно.

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