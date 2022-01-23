У МЗС розповіли про переговори з Німеччиною та Нідерландами щодо блокування зброї для України

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“Коли у НАТО Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, дві країни висловили своє застереження щодо цих закупівель. Однією з них була Німеччина, іншою - Нідерланди. Ми працювали з Нідерландами, спілкувалися, роз'яснювали, пояснювали їм. І я їхав до вас на інтерв'ю і прочитав коментар мого нідерландського колеги, з яким ми 12 січня розмовляли якраз на цю тему, і він сказав, що ситуація змінилася. Тепер, якщо подібний запит від України до НАТО знову надійде, Нідерланди будуть його розглядати прихильніше. Тобто, це демонструє, що потрібно говорити.

І зі своєю німецькою колегою я теж про це говорив. Це була одна з тем нашої розмови. Я вислухав її позицію, її пояснення. У неї є свої аргументи, обґрунтування. Це лінія доводів, пов'язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко висловив їй наші аргументи, і чому ми вважаємо, що Україна заслуговує такої підтримки. Ця робота ведеться, і вона триватиме", - зазначив глава українського МЗС.

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Однак Кулеба додав, що Україна знає, де і у кого отримати потрібну зброю: "Для нас ситуація з Німеччиною — це політично важливо, зняти блокування. Але ми знаємо, де взяти зброю для свого захисту. І ми її там беремо. І будемо брати".

Крім того, глава МЗС анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте.

"Британія - дуже важливі, швидкі поставки. Американці - поставки. Є й інші країни, про які ви скоро дізнаєтеся публічно. Вони допоможуть нам зміцнити нашу обороноздатність.

Безумовно, Росія хоче, щоб ми були слабкі. Це зрозуміло. Тому вона постійно кричить на кожному кроці: не дай Бог, ви що-небудь будете Україні для армії поставляти, це буде мати для вас наслідки! Але незважаючи на ці загрози і крики, партнери допомагають нам. Тому що вони розуміють, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні в ці місяці і в цьому році", — повідомив Кулеба.

Нагадаємо

Україна 16 січня 2022 року, перед візитом німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок до Києва, в черговий раз закликала ФРН надати зброю, повідомив український посол у Берліні Андрій Мельник.

7 січня 2022 року Бербок відвідала Україну і заявила, що Німеччина не змінила свою позицію і буде підтримувати Україну шляхом дипломатії, а не зброї.