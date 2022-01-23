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В МИД рассказали о переговорах с Германией и Нидерландами по блокированию оружия для Украины

В МИД рассказали о переговорах с Германией и Нидерландами по блокированию оружия для Украины

Киев • УНН

 • 24880 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал интервью Радіо Свобода о переговорах с Германией и Нидерландами по блокированию оружия для Украины, передает УНН.

Цитата

“Когда у НАТО Украина пыталась кое-что купить через систему закупок НАТО, две страны высказали свое предостережение относительно этих закупок. Одной из них была Германия, другая — Нидерланды. Мы работали с Нидерландами, общались, разъясняли, объясняли им. И я ехал к вам на интервью и прочитал комментарий моего нидерландского коллеги, с которым мы 12 января разговаривали как раз на эту тему, и он сказал, что ситуация изменилась. Теперь, если подобный запрос от Украины в НАТО снова поступит, Нидерланды будут его рассматривать благосклоннее. То есть, это демонстрирует, что нужно говорить.

И со своей немецкой коллегой я тоже об этом говорил. Это была одна из тем нашего разговора. Я выслушал ее позицию, ее объяснение. У нее есть свои аргументы, обоснование. Это линия доводов, связанная с исторической ответственностью Германии. Но я четко высказал ей наши аргументы, и почему мы считаем, что Украина заслуживает такой поддержки. Эта работа ведется, и она будет продолжаться”, — отметил глава украинского МИД.

Добавим

Однако Кулеба добавил, что Украина знает, где и у кого получить нужное оружие: “Для нас ситуация с Германией — это политически важно, снять блокирование. Но мы знаем, где взять оружие для своей защиты. И мы его там берем. И будем брать”.

Кроме того, глава МИД анонсировал, что количество партнеров, поставляющих Украине оружие, возрастет.

“Британия — очень важные, быстрые поставки. Американцы — поставки. Есть и другие страны, о которых вы скоро узнаете публично. Они помогут нам укрепить нашу обороноспособность.

Безусловно, Россия хочет, чтобы мы были слабы. Это понятно. Поэтому она постоянно кричит на каждом шагу: не дай Бог, вы что-нибудь будете Украине для армии поставлять, это будет иметь для вас последствия! Но несмотря на эти угрозы и крики, партнеры помогают нам. Потому что они понимают, что будущее евроатлантической безопасности решается в Украине в эти месяцы и в этом году”, — сообщил Кулеба.

Напомним

Украина 16 января 2022 года, перед визитом немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок в Киев, в очередной раз призвала ФРГ предоставить оружие, сообщил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

7 января 2022 года Бербок посетила Украину и заявила, что Германия не изменила свою позицию и будет поддерживать Украину путем дипломатии, а не оружия.

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