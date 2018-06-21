Премьер анонсировал масштабную проверку украинских таможен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Глава правительства предупредил руководителей таможен о проведении масштабной проверки каждого отделения. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН.
"Мы тщательно проанализируем работу каждой таможни. Я думаю, что к вам вопрос. И решения будут абсолютно жесткими. Я хотел предупредить об этом всех руководителей таможен", - сказал Гройсман.
Как сообщал УНН, правительство начинает масштабную борьбу с контрабандой. Об этом на заседании Кабмина заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Напомним, в Одесском торговом порту обнаружили контрабанду на сумму около 7 млн грн.