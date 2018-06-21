Прем'єр анонсував масштабну перевірку українських митниць
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Глава уряду попередив керівників митниць про проведення масштабної перевірки кожного відділення. Про це під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.
"Ми ретельно проаналізуємо роботу кожної митниці. Я думаю, що до вас є питання. І рішення будуть абсолютно жорсткими. Я хотів попередити про це всіх керівників митниць", - сказав Гройсман.
Як повідомляв УНН, уряд започатковує масштабну боротьбу з контрабандою. Про це на засіданні Кабміну заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Нагадаємо, в Одеському торговельному порту виявили контрабанду на близько 7 млн грн.