Прем'єр анонсував масштабну перевірку українських митниць

"Ми ретельно проаналізуємо роботу кожної митниці. Я думаю, що до вас є питання. І рішення будуть абсолютно жорсткими. Я хотів попередити про це всіх керівників митниць", - сказав Гройсман.



Як повідомляв УНН, уряд започатковує масштабну боротьбу з контрабандою. Про це на засіданні Кабміну заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.



Нагадаємо, в Одеському торговельному порту виявили контрабанду на близько 7 млн грн.