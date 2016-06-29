Премьер Албании совершал посадку в аэропорту Стамбула во время теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Лайнер с премьер-министром Албании Эдди Рамой на борту заходил на посадку в то время, когда в аэропорту Стамбула произошел теракт, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Уточняется, что Э.Рама прибыл в страну с официальным визитом. Албанский премьер и сопровождающие его лица не пострадали.
Как сообщал УНН, премьер-министр Турции Бина Йылдырым заявил, что международный аэропорт Ататюрк в Стамбуле возобновил свою работу после теракта.
Напомним, в столице Турции Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро, расположенной рядом с аэропортом.
Власти Турции сообщили, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали.
Добавим, среди пострадавших в Стамбуле есть украинец. Однако, стоит отметить, что большинство жертв взрывов в Стамбуле были гражданами Турции.
Между тем, премьер-министр Турции Б.Йилдирим заявил, что, по предварительным данным, за атакой на аэропорт в Стамбуле стоит террористическая группировка "Исламское государство".
Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.
Справка: аэропорт Ататюрк, который расположен в непосредственной близости крупнейшего города Турции, обслужил более 60 млн пассажиров в 2015 году, что делает его одним из самых оживленных в мире.