Прем'єр Албанії здійснював посадку в аеропорту Стамбула під час теракту

Уточнюється, що Е.Рама прибув в країну з офіційним візитом. Албанська прем’єр і супроводжуючі його особи не постраждали.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим заявив, що міжнародний аеропорт Ататюрк у Стамбулі відновив свою роботу після теракту.

Нагадаємо, у столиці Туреччини Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.

Влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали.

Додамо, серед постраждалих у Стамбулі є українець. Проте, варто відзначити, що більшість жертв вибухів у Стамбулі були громадянами Туреччини.

Тим часом, прем’єр-міністр Туреччини Б.Йилдирим заявив, що, за попередніми даними, за атакою на аеропорт в Стамбулі стоїть терористичне угрупування “Ісламська держава”.

Він також уточнив, що жертвами теракту стали 36 осіб, 147 людей отримали поранення.

Довідка УНН: аеропорт Ататюрк, що розташований у безпосередній близькості найбільшого міста Туреччини, обслужив понад 60 млн пасажирів у 2015 році, що робить його одним з найбільш жвавих у світі.