Премьер Польши Туск заявил, что угроза глобального конфликта реальна

Нынешние события показывают, что существует реальный риск возникновения глобального конфликта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу после того, как россия запустила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности по украинскому городу, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

«Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем, что приближается неизвестное», - сказал Туск на конференции учителей.

«Конфликт приобретает драматические масштабы. Последние несколько десятков часов показали, что угроза является серьезной и реальной, когда речь идет о глобальном конфликте», - сказал Туск.

Польша, граничащая с Украиной, Россией и Беларусью, была ведущим голосом, который призвал членов НАТО тратить больше на оборону, и сама выделяет 4,7% валового внутреннего продукта на укрепление своих вооруженных сил в 2025 году.

В четверг россия заявила, что новая база ПРО США на севере Польши приведет к повышению общего уровня ядерной опасности, но Варшава заявила, что «угрозы» со стороны москвы лишь усилили аргумент в пользу обороны НАТО.

рф пригрозила Польше из-за новой базы НАТО, в Варшаве отреагировали

российский диктатор Владимир Путин заявил в четверг, что удар стал ответом на то, что США и Великобритания позволили Украине нанести удар по территории России с использованием передового западного оружия, что, по его словам, придало конфликту «элементы глобального характера».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар очередной эскалацией после размещения северокорейских войск на территории России.

Сегодня путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны: Зеленский об ударе баллистикой