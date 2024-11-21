рф пригрозила Польше из-за новой базы НАТО, в Варшаве отреагировали

Пресс-секретарь мид россии мария захарова заявила, что американская база противоракетной обороны в Польше давно входит в число возможных приоритетных целей для рф. В Варшаве, отвечая на угрозы, заявили, что установка в Редзиково носит чисто оборонительный характер. Также там добавили, что ввиду неоднократных российских угроз НАТО придется усилить противовоздушную оборону восточного фланга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF24.

Детали

Пресс-секретарь мид россии заявила, что запуск базы якобы "является еще одним откровенно провокационным шагом", который "является частью давней деструктивной практики приближения военной инфраструктуры НАТО к границам россии".

Она обвинила США в действиях, направленных на якобы "проецирование американской мощи" на территории, удаленные от территории США. По словам захаровой, это призвано "оказать силовое давление на россию и некоторые другие ядерные государства".

захарова заявила, что это приводит к "увеличению стратегического риска" и, как следствие, "к повышению общего уровня ядерной угрозы". захарова добавила, что "при необходимости" нападение на базу может быть осуществлено с использованием новейшего вооружения.

Реакция МИД Польши

Представитель МИД Польши Павел Вронский подчеркнул, что база в Редзикове носит исключительно оборонительный характер.

Она предназначена для противодействия баллистическим ракетам, особенно из тех стран, которые являются странами-изгоями. Это страны, которые строят свою политику на постоянных угрозах кому-то, заявляют, что они на кого-то вторгнутся, и считают, что такой политический грабеж – это их способ ведения политики. Если россия повторит свои угрозы, это означает, что в будущем США и НАТО придется усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга, чтобы сделать подобные угрозы нереалистичными - сказал Вронский.

По его словам, о возможности расширения базы в Редзиково уже упомянул вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Что соответствует этому заявлению, так это то, что российские угрозы происходят уже давно и основаны на неверных предпосылках и утверждениях о том, что в этом месте находятся ядерные ракеты, что абсурдно - добавил он.

Говоря о будущем расширении базы в Редзиково, Вроньский отметил, что в Польше существует общее мнение - и граждане, и все политические силы - что восточный фланг НАТО должен иметь наилучшую противовоздушную защиту. Он добавил, что Минобороны могло бы прокомментировать технические моменты в этом вопросе.

Дополнение

13 ноября возле городка Редзиково в Польше, была официально открыта новая база противовоздушной обороны США.