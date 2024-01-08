Премьер обсудил с послом США в Украине усилия по усилению неба современными американскими системами ПВО
Премьер-министр Шмыгаль и посол США Бринк обсудили усиление противовоздушной обороны Украины с помощью американских систем.
Почти 170 единиц техники работает на дорогах Одесской области - Кипер
Кипер уточнил, что из-за осадков, резкого снижения температуры воздуха и порывов ветра на дорогах возможны осложнения движения. И призвал жителей региона воздержаться от поездок.
ДТП в Польше: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Подкарпатском воеводстве Польши, в результате чего 12 человек получили ранения; один пострадавший был доставлен в больницу воздушным транспортом. В аварии участвовали 52 пассажира.
Антикоррупционный комитет Рады обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации - нардеп
Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины признал законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски и требующим доработки.
Из-за непогоды полностью обесточены 47 населенных пунктов Запорожской области
Непогода оставила без света 47 населенных пунктов в Запорожской области, от чего пострадали более 16 000 потребителей.
В Италии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия во время мемориального шествия
В Риме во время мероприятия в память об убитых неофашистах массово использовали древнеримское приветствие, которое считается фашистским, что вызвало скандал в стране.
Из-за сопротивления жителей ВОТ оккупанты запустили онлайн-сервис для паспортизации
Оккупанты запускают на ВОТ онлайн-паспортный сервис, который заставляет регистрироваться гражданских лиц, в том числе несовершеннолетних.
В оккупированном Крыму в районе Армянска замечен комплекс РЭБ
В Армянске (Крым) обнаружен комплекс радиоэлектронной борьбы.
Из-за похолодания растет потребление электроэнергии: украинцев призвали экономить "свет"
Укрэнерго сообщает о росте потребления электроэнергии на 13,4% в условиях резкого похолодания и призывает потребителей экономить энергию, чтобы не допустить перегрузки системы.
За решеткой 9 лет проведет информатор пророссийского блогера, работающий на фсб
Жителя Николаева, завербованного ФСБ для шпионажа в пользу России, приговорили к 9 годам заключения после разоблачения СБУ.