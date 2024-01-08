Премьер обсудил с послом США в Украине усилия по усилению неба современными американскими системами ПВО

8 января премьер-министр Денис Шмыгаль и посол США в Украине Бриджит Бринк обсудили совместные усилия, чтобы усилить небо современными американскими системами ПВО, сообщает УНН с ссылкой на Telegram-канал премьера.

Системно работаем с партнерами для усиления устойчивости Украины. Провели продуктивную встречу с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. В конце декабря россия возобновила массированные ракетные атаки на Украину. Прилагаем совместные усилия, чтобы усилить украинское небо современными американскими системами ПВО - написал Шмыгаль.

Детали

Премьер передал благодарность администрации президента Джозефа Байдена и Конгресса США за системную работу над тем, чтобы пакет помощи Украине был принят как можно быстрее.

Шмыгаль и Бринк обсудили совместную работу в рамках многосторонней координационной платформы, которая призвана обеспечить системное финансирование Украины.

"Несмотря на войну, мы проводим все необходимые реформы, чтобы усилить прочность и способность нашего государства", - сообщил премьер.

Шмыгаль поблагодарил США за системную военную, финансовую и гуманитарную поддержку.

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