Прем'єр обговорив з послом США в Україні зусилля з посилення неба сучасними американськими системами ППО
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль та посол США Брінк обговорили посилення протиповітряної оборони України за допомогою американських систем.
8 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль та посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили спільні зусилля, щоб посилити небо сучасними американськими системами ППО, повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал прем’єра.
Системно працюємо з партнерами для посилення стійкості України. Провели продуктивну зустріч із пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Наприкінці грудня росія поновила масовані ракетні атаки на Україну. Докладаємо спільних зусиль, щоб посилити українське небо сучасними американськими системами ППО
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Прем'єр переказав подяку адміністрації президента Джозефа Байдена та Конгресу США за системну роботу над тим, аби пакет допомоги Україні був ухвалений якнайшвидше.
Шмигаль та Брінк обговорили спільну роботу в межах багатосторонньої координаційної платформи, яка покликана забезпечити системне фінансування України.
"Попри війну, ми провадимо всі необхідні реформи, щоб посилити міцність і спроможність нашої держави", - повідомив прем'єр.
Шмигаль подякував США за системну військову, фінансову та гуманітарну підтримку.
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