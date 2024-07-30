Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Детали

Кобахидзе сопровождает в поездке министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

В церемонии примут участие 70 иностранных делегаций.

Добавим

Досрочные президентские выборы в два тура состоялись в Иране после того, как 19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрагим Раиси. Во втором туре 28 июня Пезешкиан одержал победу над членом Совета по определению политической целесообразности Саидом Джалили.

Пезешкиан родом из города Мехабад, ему 70 лет. По специальности кардиохирург, в свое время несколько лет руководил Тебризским университетом медицинских наук. В политику пришел в конце 90-х годов прошлого века, в разные годы занимал должности заместителя министра и министра здравоохранения. Затем был депутатом иранского парламента.

Пезешкиан ранее дважды пытался стать президентом Ирана. В 2013 году он зарегистрировался на выборах, однако позже отозвал свою кандидатуру. В 2021 году его кандидатуру отверг Совет стражей конституции. В 2024 году ему удалось принять участие в выборах и одержать победу.