Премьер-министр Британии Бернем обменивался сообщениями с лицом, выдававшим себя за руководителя аппарата Трампа, — СМИ

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм обменялся сообщениями с человеком, выдававшим себя за руководителя аппарата президента США Дональда Трампа. Даунинг-стрит отказалась комментировать нарушение безопасности, о котором первым сообщил Politico, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Politico сообщило, что, по словам официальных лиц, Бернхэм общался с человеком, выдававшим себя за Сьюзи Уайлз, «прежде чем заподозрил, что контакт был незаконным», и утверждал, что было отправлено всего «несколько сообщений».

Представитель британского правительства заявил: «Мы не комментируем вопросы национальной безопасности».

Считается, что общение между Бернхэмом и человеком, выдававшим себя за Уайлз, происходило в форме сообщений, и между ними не было никакого разговора.

«Никакими важными сообщениями» они не обменивались, а о текстовых сообщениях «быстро уведомили соответствующие органы», как только они стали считаться подозрительными, сообщили источники.

Ранее BBC сообщала о расследовании ФБР взлома телефона Уайлз в мае прошлого года.

В то время Уайлз заявила, что её телефон был взломан после того, как самозванец или самозванцы использовали её контактную информацию для отправки сообщений другим высокопоставленным чиновникам.

Целью взлома был её личный телефон, а не правительственный, однако среди получателей были сенаторы США, губернаторы и руководители крупных компаний.

Уайлз, ключевой союзник Трампа, также оказалась среди тех, кто стал жертвой кибершпионажа, связанного с Корпусом стражей исламской революции Ирана — влиятельным подразделением иранских вооружённых сил — в 2024 году.

Бернем заявил Трампу, что Британия не откажется от добычи нефти и газа в Северном море