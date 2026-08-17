Прем'єр Британії Бернем обмінювався повідомленнями з особою, яка видавала себе за керівника апарату Трампа - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем обмінявся повідомленнями з особою, яка видавала себе за керівника апарату президента США Дональда Трампа. Даунінг-стріт відмовилася коментувати порушення безпеки, про яке вперше повідомило Politico, пише УНН з посиланням на BBC.

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Politico повідомило, що, за словами офіційних осіб, Бернем спілкувався з особою, яка видавала себе за Сьюзі Вайлз, "перш ніж запідозрив, що контакт був незаконним", і стверджував, що був обмін лише "кількома повідомленнями".

Речник британського уряду сказав: "Ми не коментуємо питання національної безпеки".

Вважається, що спілкування між Бернемом та особою, яка видавала себе за Вайлз, відбувалося у формі повідомлень, і між ними не було жодної розмови.

"Жодними важливими повідомленнями" не обмінювалися, і про текстові повідомлення були "швидко повідомлені відповідні органи", щойно вони стали вважатися підозрілими, повідомили джерела.

Раніше ВВС повідомляла про розслідування ФБР злому телефону Вайлз у травні минулого року.

У той час Вайлз заявила, що її телефон був зламаний після того, як самозванець або самозванці використовували її контактну інформацію для надсилання повідомлень іншим високопосадовцям.

Метою злому був її особистий телефон, а не урядовий, але серед одержувачів були сенатори США, губернатори та керівники великих компаній.

Вайлз, ключовий союзник Трампа, також опинилася серед тих, хто став жертвою кібершпигунства, пов'язаного з Корпусом вартою ісламської революції Ірану - впливовим підрозділом іранських збройних сил - у 2024 році.

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