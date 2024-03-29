Прекращение поставок оружия США в Украину подбодрит Китай - глава МИД Тайваня

Прекращение поставок американского оружия в Украину подбодрит Китай в его агрессии против Тайваня и усилит антиамериканскую пропаганду Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, передает New York Times, пишет УНН.

Когда люди спрашивают нас, нормально ли это, когда Соединенные Штаты покидают Украину, ответ - нет, потому что мир работает не черно-белым способом. Мир взаимосвязан, - сказал Джозеф Ву.

Детали

Он добавил, если россия сможет оккупировать большую часть Украины и претендовать на победу, "это будет рассматриваться как победа авторитарных государств, потому что россия, Китай, Северная Корея и Иран сейчас связаны вместе".

По его словам, Китай воспримет отступление Соединенных Штатов от Украины как доказательство того, что в случае продолжения его давления на Тайвань США и их союзники уступят и здесь.

Китайские чиновники думают так: Хорошо, поскольку россия смогла это сделать, мы также сможем это сделать". Поэтому решимость Соединенных Штатов в оказании поддержки странам, страдающим от авторитарной агрессии, очень важна, - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году Китай развернул широкую антиамериканскую информационную кампанию через государственные СМИ и соцсети, выставляя Соединенные Штаты такими, что не придерживаются своих обязательств и пытаясь подорвать доверие к Вашингтону среди его азиатских союзников.

Поэтому прекращение поставок американского оружия в Украину подбодрит Китай в его агрессии против Тайваня и усилит китайскую пропаганду о том, что Соединенные Штаты являются ненадежным партнером, - заявил Джозеф Ву.

Напомним

По словам руководитель Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джона Аквилино, Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все указывает на то, что он придерживается амбиций быть готовым к вторжению на Тайвань к 2027 году.