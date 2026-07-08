"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня с Ираном фактически больше не действует, а дальнейшие переговоры с Тегераном назвал пустой тратой времени. Об этом он сказал журналистам в среду на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре, передает корреспондент УНН.

По словам Трампа, последние атаки Ирана свидетельствуют о крахе достигнутых договоренностей.

Я считаю, что эта договоренность уже прекратила свое существование. Это пустая трата времени — иметь дело с ними. Наши переговорщики могут продолжать разговоры, если хотят, но, по моему мнению, мы лишь теряем время. Лучше заниматься своим делом

Президент США также резко раскритиковал иранское руководство, обвинив его в нарушении режима прекращения огня после атак на судоходство.

Это злые, больные люди. Они — отбросы. Мы должны избавиться от этой раковой опухоли. А рак нужно вырезать как можно раньше. Именно так я это вижу