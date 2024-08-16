Преимущественно сухо и до 34° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 16 августа преимущественно без осадков, лишь на западе местами дождь. Температура ночью 10-20°, днем 24-34°. На Киевщине сухо, днем до 29°.
В Украине 16 августа преимущественно без осадков, лишь на западе местами дождь. Температура днем 24-34°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь на Прикарпатье и Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в юго-западной части Украины и на Херсонщине ночью 15-20°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 24-29°, в Карпатах 18-23°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 24-29°.
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