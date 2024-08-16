Преимущественно сухо и до 34° тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине 16 августа преимущественно без осадков, лишь на западе местами дождь. Температура днем 24-34°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь на Прикарпатье и Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в юго-западной части Украины и на Херсонщине ночью 15-20°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 24-29°, в Карпатах 18-23°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 24-29°.