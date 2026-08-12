Преимущественно сухо и до +33°: прогноз погоды на 12 августа
Киев • УНН
12 августа в Украине переменная облачность, без осадков, кроме юго-востока, где возможны кратковременный дождь и гроза. Температура днём 21–26°, на юге и востоке до 33°, ветер северо-западный.
В Украине 12 августа ожидается преимущественно сухая погода, за исключением юго-востока, температура местами повысится по сравнению с предыдущим днём — ожидается до 33 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Подробности
По прогнозу, сегодня переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны днём местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
Температура ночью 12–17°, днём 21–26°; на юге и востоке страны ночью 18–23°, днём 28–33°.
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