Преимущественно сухо и до +33°: прогноз погоды на 12 августа

В Украине 12 августа ожидается преимущественно сухая погода, за исключением юго-востока, температура местами повысится по сравнению с предыдущим днём — ожидается до 33 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

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По прогнозу, сегодня переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны днём местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Температура ночью 12–17°, днём 21–26°; на юге и востоке страны ночью 18–23°, днём 28–33°.

Жара в Украине отступит уже завтра из-за холодного атмосферного фронта, температура опустится до +21…+26°