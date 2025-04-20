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Преимущественно без осадков: в каких регионах погода сегодня порадует

Киев • УНН

 • 676 просмотра

В воскресенье, 20 апреля, в Украине прогнозируют переменную облачность и высокую температуру воздуха до +14°C. Небольшие дожди и грозы возможны только в западных областях, преимущественно в районах Карпат.

Преимущественно без осадков: в каких регионах погода сегодня порадует

Погода в воскресенье, 20 апреля, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях будут осадки в виде дождя и грозы. Однако температуру воздуха прогнозируют высокой. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Подробности

На Пасху, 20 апреля, украинцев порадует настоящая весенняя погода.

По прогнозам синоптиков, почти по всей стране будет царить сухая, солнечная и комфортная атмосфера. Небольшие кратковременные дожди с грозами возможны только в западных областях, преимущественно в районах Карпат.

Ветер будет юго-восточного направления, а на западе - юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем +19...+14 °C. В Карпатах и на побережье морей будет +13...+18 °C.

Неделя активности и новых возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 14 по 21 апреля14.04.25, 08:46 • 165257 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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