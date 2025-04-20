Преимущественно без осадков: в каких регионах погода сегодня порадует

Погода в воскресенье, 20 апреля, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях будут осадки в виде дождя и грозы. Однако температуру воздуха прогнозируют высокой. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

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На Пасху, 20 апреля, украинцев порадует настоящая весенняя погода.

По прогнозам синоптиков, почти по всей стране будет царить сухая, солнечная и комфортная атмосфера. Небольшие кратковременные дожди с грозами возможны только в западных областях, преимущественно в районах Карпат.

Ветер будет юго-восточного направления, а на западе - юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем +19...+14 °C. В Карпатах и на побережье морей будет +13...+18 °C.

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