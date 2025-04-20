Переважно без опадів: в яких регіонах погода сьогодні порадує
Київ • УНН
У неділю, 20 квітня, в Україні прогнозують мінливу хмарність та високу температуру повітря до +14°C. Невеликі дощі та грози можливі лише у західних областях, переважно в районах Карпат.
Погода у неділю, 20 квітня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях будуть опади у вигляді дощу та грози. Однак температуру повітря прогнозують високою. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
На Великдень, 20 квітня, українців порадує справжня весняна погода.
За прогнозами синоптиків, майже по всій країні пануватиме суха, сонячна та комфортна атмосфера. Невеликі короткочасні дощі з грозами можливі лише у західних областях, переважно в районах Карпат.
Вітер буде південно-східного напрямку, а на заході - південно-західний, 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вдень +19...+14 °C. У Карпатах та на узбережжі морів буде +13...+18 °C.
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