Представительство Президента в Крыму помогло всем желающим пересечь админчерту - Кориневич
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Представительство Президента Украины в Крыму помогло пересечь админчерту между временно оккупированным Россией Крымом и материковой Украиной всем, кто 1-2 мая обратился за помощью. Об этом написал в соцсети Facebook Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает корреспондент УНН.
По его словам, 1 мая обратились трое граждан Украины и все трое в результате пересекли административную границу. 2 мая вечером в представительство обратилась еще одна гражданка, ей уже помогли и она тоже пересекла админкордон.
"Защита прав крымчан занимает ключевое место в нашей работе. Соответственно, мы всегда стараемся помогать нашим гражданам в решении проблемных вопросов. 1 мая 2020 года к нам обратились трое граждан Украины и все трое в результате пересекли административную границу. Именно Представительство непосредственно способствовало пересечению административной границы двумя из этих граждан 1 мая 2020", - написал Кориневич.
Он сообщил, что одна гражданка из этих трех пересекла админмежах и ее обращение носило больше консультационный характер.
"2 мая вечером к нам обратилась еще одна гражданка, ей уже помогли и она пересекла админчерту. Также сегодня 2 мая в нашему ходатайству, которое было осуществлено как реакция на открытое обращение и по обращению соответствующей гражданки, был осуществлен пропуск одной из гражданок, о котором говорилось в открытом обращении. Больше обращений по вопросу пересечения административной границы в течение 1-2 мая 2020 года мы не получали. Все граждане, которые к нам обратились, пересекли административную границу", - отметил представитель Президента.
Он отметил также, что Представительство не поддерживало временных ограничений, введенных распоряжением Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 № 291-р о пересечении административной границы с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя и обращалось с соответствующими письмами к правительству.
Напомним, в марте стало известно, что для предотвращения распространения в Украине болезни COVID-19, правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее.
В то же время источник в Минреинтеграции Украины сообщил УНН, что пограничники смогут пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина с учетом гуманитарных потребностей таких передвижений.